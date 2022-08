Liste des codes secrets sur Android

Codes d'informations :

*#06# – IMEI du téléphone *#0*# – Menu d'informations (ne fonctionne pas sur tous les téléphones) *#*#4636#*#* – Menu d'informations *#*#34971539#*#* – Menu d'informations sur l'appareil photo​ *#*#1111#*#* – Version software FTA *#12580*369# – Infos sur le logiciel et sur le hardware *#7465625# – Statut de verrouillage de l'appareil *#*#232338#*#* – Montre l'adresse MAC de l'appareil *#*#2663#*#* – Montre la version de la dalle tactile *#*#3264#*#* – Montre la version de la RAM *#*#232337#*# – Montre l'adresse Bluetooth de l'appareil *#*#8255#*#* – État du service Google Talk *#*#4986*2650468#*#* – Montre les infos sur le téléphone, le hardware et le PDA *#*#1234#*#* – Montre les infos sur le PDA et le firmware *#*#2222#*#* – Montre les infos FTA *#*#44336#*#* – Montre la date du firmware et la liste des changements *#0228# – Etat de la batterie *#3282*727336*# – Etat de l'utilisation des données *#03# – Numéro de série du NAND flash *2767*4387264636# – Affichage du code produit

Codes de sauvegarde :

*#*#273282*255*663282*#*#* – Sauvegarde de tous les fichiers médias *#8736364# – Menu des mises à jour OTA

Codes de test :

*#*#197328640#*#* – Mode test *#*#232339#*#* – Test wifi *#*#526#*#* – Test Wifi *#*#0842#*#* – Test de luminosité/vibration *#*#2664#*#* – Test de l'écran tactile *#*#232331#*#* – Test du Bluetooth *#*#7262626#*#* – Field test *#*#1472365#*#* – Test GPS rapide *#*#1575#*#* – Test GPS complet *#*#0283#*#* – Test de packet loopback *#*#0*#*#* – Test de l'écran LCD *#*#0289#*#* – Test audio *#*#0673#*#* – Test audio *#*#0588#*#* – Test du capteur de proximité *#0782# – Test de l'horloge *#0589# – Test du capteur de lumière *#7353# – Menu de test rapide

Codes de configuration :

*#9090# – Diagnostique de configuration *#301279# – Menu de contrôle HSDPA/HSUPA *#872564# – Contrôle de logging USB *#2263# – Sélection de bandes *#7284# – Contrôle du mode USB 12C **05***# – Déblocage du code PUK depuis l'écran d'appel d'urgences

Codes utiles au développement : ​

*#9900# – Mode System dump ##778 (+call) – Montre le menu EPST *#273283*255*3282*# – Menu de création de données *#746# – Menu du debug dump

Codes secrets Android spécifiques aux constructeurs :

Motorola

##7764726 – Menu caché sur Motorola Droid

HTC

*#*#3424#*#* – Programme de test HTC ##786# – Support logistique inversée (infos envoyées au fabricant) ##3282# – Menu EPST ##3424# – Mode diagnostique *#*#8255#*#* – Monitoring Google Talk ##33284# – Field Test ##8626337# – Lance le VOCODER *#*#4636#*#* – Montre le menu d'informations HTC #*#759#*#* – Debug de l'UI

Samsung

*#*#197328640#*#* – Menu principal du mode de services *#32489# – Informations sur le cryptage *#4238378# – Configuration GCF *#3214789650# – Mode de test du LBS *#745# – RIL Dump Menu *#7412365# – Camera firmware menu *#528# – Mode technique du Wifi *#07# – Historique des tests *#272886# – Sélection des réponses automatiques

Autres codes secrets Android :

*#7780# – Factory Reset *2767*3855# – Full Factory Reset *#*#7594#*#* – Change la fonction du bouton d'alimentation *#*#8351#*#* – Active le dialing log mode #*#8350#*#* – Désactive le dialing log mode

Les codes à ne pas utiliser, risque de perte de données ou de destruction du smartphone.