Après un joli freeze de mon interface, j'ai essayé de faire quelque-chose avec les tty. Mais n'ayant que peu l'occasion de l'utiliser, j'étais un peu démuni. Merci le smartphone :-)

Du coup :

on trouve son premier télétype soit avec [Ctrl] + [Alt] + [F1] (c'est mon cas sur Ubuntu Mate) ou [Ctrl] + [Alt] + [F3] ; pour récupérer celui avec l'interface graphique c'est soit [F7] , soit [F1] .

ou un et avec Korben (il a l'avantage d'être plutôt fiable selon sa hauteur dans les réponses d'un moteur de recherche), la commande top me revient

me revient et on peut tuer un process avec kill -9 <pid> ou bien le recharger avec kill -9 <pid> .

That's all folks!

Édition-2022-01-26T23:25 : puisque Seb m'envoie du trafic (PS : ça fait plaisir de voir que tu me lis toujours ;-) ), alors je vais me garder sous le coude ici ses astuces car je pourrais en avoir besoin ultérieurement :

Astuces supplémentaires: htop est bien meilleur que top: touche "P" pour voir les processus qui consomment le plus de CPU "M" : même chose pour la mémoire vive "t" pour voir la hiérarchie des processus (qui a lancé qui). "H" pour afficher/masquer les threads des processus (je recommande de masquer) F3 pour rechercher un processus F4 pour filtrer les processus "k" pour tuer un processus. Envoyer d'abord 15 (SIGTERM) pour lui demande gentiment de s'arrêter. S'il n'obéit pas, le tuer avec un 9 (SIGKILL)

pkill nomduprocessus est plus pratique que kill (il a même l'auto-complétion: pkill st te donnera steam)

Quand tu as ton terminal avec CTRL+ALT+F1/F2/F3, si la machine n'arrive pas à te donner la mire de connexion, tu peux lui balancer un CTRL+ALT+SUPPR dans la tronche pour le forcer à rebooter (ça va quand même le forcer à flusher le cache disque).

Si par hasard ce sont les accès disque qui mettent la machine par terre, un "sudo iotop" te montrera les applications qui font le plus de lectures/écritures disque. D'une manière général quand une machine ne répond pas bien, il s'agit de l'un des 4 goulots d'étranglement: le CPU

la mémoire

le disque

le réseau top/htop te permettent d'examiner la consommation CPU et mémoire.

iotop te permet de voir celle du disque.

pour le réseau, il y a nethogs.