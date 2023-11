J'aime bien cette approche.

Traduction de la page d'arrivée :

À cogiter pour ailleurs !

This website is a single HTML file. It simply uses the #anchor suffix (from 1992) and the :target CSS selector to show and hide pages/content.

This setup is databaseless, javascriptless, and buildshit-free, so you can edit your website with a text editor and upload it somewhere like a normal person.

Do it yourself:

Download index.html and style.css Add a <section> with an id to define a new page in index.html

<section id="contact"> Contact me! </section>

And if you want, a link to it inside <nav>