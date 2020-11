Ça fait une heure que je mouline. Alors je note ici un début de solution.

J'ai un PC avec Ubuntu Mate 20.04 connecté à une Livebox en Wifi. J'ai un deuxième PC avec Windows 10 connecté au même wifi.

J'ai installé samba , essayer de le dompter. Mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à explorer ni d'un côté, ni de l'autre. J'ai partagé un dossier dans Windows, je ne vois pas dans Ubuntu. Et j'ai voulu installer system-config-samba , ça n'est pas possible. J'ai installé gsambad , mais j'ai visiblement une erreur. J'ai suivi la dernière partie de ce tuto pour créer un partage dans le fichier de configuration de samba (ça commence à être velu). Puis bien que je peux pinger la machine Ubuntu depuis celle Windows, je ne vois toujours pas mon partage…

J'ai trifouillé côté Windows pour désactiver tous les gardes fous ; cf la 1e et 2e partie de cet autre tuto.

Puis [ampoule qui s'allume !], je me suis rappelé d'un mec qui disait « créer un serveur python en 3 lignes (ou un truc du genre) » : clic, clac et boum (ce dernier ayant été trouvé a posteriori — lors de la rédaction de ce shaarlink).

Bref, ça fait le 3e essai, là j'y étais depuis 1h sans discontinuer, j'ai épluché des dizaines de page web. Et ça tient en 26 caractères que je vous livre ici : python -m http.server 5555 . Avec ça, j'ouvre un navigateur internet dans Windows, je tape http://MON.IP.DE.UBUNTU:5555 et paf ça fait des chocapic !

Bon, j'aimerais bien avoir cela dans le navigateur de fichiers et pouvoir déposer des fichiers plutôt que juste les lire. Mais il doit bien y avoir une astuce qui m'échappe.

Bon, et j'en profite (parce que je sais que « le mec » me lit ;-) ) : Merci!Merci!Merci! Sebsauvage ; tu le sais déjà mais tu as changé la façon d'aborder l'informatique pour des dizaines/centaines/x-aines personnes. J'en fait partie, c'est génial, et j'espère que ton site internet vivra looooooongtemps ! « Boujoutes! »